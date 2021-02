Ik begrijp uit diverse commentaren dat deze branden het gevolg zijn van betweterige milieu-activisten die eeuwenoude bewezen bosbeheermethoden (gecontroleerd afbranden en opruimen van onderbegroeing) op ideologische gronden aan de kant hebben geschoven waardoor de heule zooi nu massaal in de fik vliegt en gezellige dieren als kangaroes en koala's de moord steken.

Hieruit concludeer ik dat milieu-activisten en "groene" types in Australie niet te vertrouwen zijn, en als we de lijn even gemakshalve doortrekken in Nederland ook niet. En we weten allemaal dat als milieu-activisten en groen-linkse type's moeten kiezen tussen lieve gezellige schapen of hele gemene schofterige wolven, ze altijd voor de wolf gaan. Je zal er maar naast wonen !