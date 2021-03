De Amerikaanse 'Fake news media' zijn opvallend stil m.b.t. Biden. Dit terwijl CNN bijvoorbeeld duidelijk lijdt aan een tunnelvisie gestoeld op een (extreem) linkse visie. Pers én politiek veroorzaken er onderling wrijvingen. En dat is gevaarlijk, want zonder een VS als globale politie agent ruiken dictators - Die anders wel twee keer nadenken voordat ze narigheid overhoop halen - hun kans. China en Rusland en zelfs Iran, ze houden zich relatief rustig - Ze weten dat de Amerikaanse strijdkrachten meekijken.

Maar, ook in VS geldt : Doorgeslagen neo-liberalisme zorgt voor de extreem ongelijke financiële ongelijkheid van de 1% - 10% en de rest van de mensen. Maar ook dit is iets wat de Voikskrant en NOS wellicht niet opmerken.

Daar Nederland de VS duidelijk als voorbeeld nemen .. Kun je erop wachten wat er gebeurt in het Koninkrijk als de VVD nog langer zijn gang gaat. Exorbitant geprijsde woningen, oplopende dakloosheid, individualisering, de massale import van goedkopere arbeidskrachten - Al deze punten horen bij het neo-liberalisme.

Rutte is intussen 'leider', bij de verkeerde partij. Hij vindt het niet leuk de kritiek van de laatste tijd horen en over zich heen te krijgen, echter vrijwel al deze kritiek is terecht. De markt heeft momenteel simpelweg teveel de macht in handen. Dàt is de reden dat burgers ook in eerste wereldlanden, steeds meer demonstreren. De bevolking heeft geen inspraak meer en is hier (terecht) niet blij mee.

Deze weerstand heeft niet zoveel met 'angst voor vluchtelingen of migranten' te maken, zoals andere Reaguurders wel eens opmerken richting weer andere Reaguurders.