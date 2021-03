Dat was weer gezellig gisteren bij het Jeugdjournaal. De leiders van de zes grootste partijen mochten een avondje ontspannen, want het ging eens niet over stikstofwaardes voor boeren en financiële steunpakketten aan Zuid-Europese landen. Nee, met de kinderen in het publiek werd gebabbeld over onderwerpen als TikTok, pesten en natuurlijk school. Zo onthulde de premier des Vaderlands dat op zijn rapport stond dat hij als druktemaker andere kinderen afleidde. Iets wat hij naar eigen zeggen nooit is afgeleerd. "Het is heerlijk om te ontregelen. Om mensen een beetje te plagen." Dat verklaart veel over de politiek leider van dit land. Over de man die eindverantwoordelijk was voor de rampzalige kindertoeslagenaffaire, die opzettelijk de transparantie van de regering naar een nieuw dieptepunt zwartbalkte, die met zijn haperende geheugen verwarring zaaide over een vernietigend bombardement in Hawija en die met zijn gekronkel met de avondklok het land langzaam steeds bozer en bozer weet te maken. Wij maar denken dat hij een incompetente leider was, maar hij blijkt gewoon een beetje te plagen en te ontregelen. Is de school al uit?