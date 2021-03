Voor Dirndl:

De Nachthap.

Chicken Wings:

Koop bij AH specifiek een bak Kipborrelhapjes Gemarineerd, 900 gram voor 5,25. Hierin zitten alleen maar de lekkerste sappige stukjes van de vleugel, namelijk het gedeelte met de 2 botjes, en niet het 'drumstickje' van de vleugel. Het zijn er ongeveer 24. Tel per persoon op 8 stuks. Vries de rest langs elkaar liggend en zonder lucht in, zodat ze een volgende keer in 2 minuutjes ontdooid zijn.

Zet het hoogste rekje in de oven en verwarm voor op 200 graden. Doe ondertussen een scheutje gele olijfolie in een ovenschotel, zodat de bodem net bedekt is. Gooi de wings erin, schuif even op en neer zodat de onderkant goed de olie pakt, en doe er wat zout overheen. Draai ze om en doe hetzelfde.

Dan zetten we de oven op grill. 10 minuten aan kant 1, piep, omdraaien, en 7 minuten aan kant 2. Dit omdat in het begin de kip en de grill nog koud zijn. Als ze klaar zijn mogen ze nog 5 minuutjes rusten en doorgaren in de terugkoelende oven. Let op dat je de oven dan bijvoorbeeld op 5 minuten 100 zet zodat ie blijft draaien, omdat als de (combi-)oven afspringt het rekje stil gaat staan en het gedeelte wat dan onder de nog hete grill staat zou kunnen verbranden.

Eet smakelijk!