Ach, en Rutje had het gisteravond weer over de uitspraak "meer of minder Marokkanen", maar niet over het feit dat Wilders al tien jaar moet onderduiken en dat die kartelpartijen daar nooit een woord van afkeuring over hebben uitgesproken. Kan ik ook op allebei stemmen? Ja, want mijn buren stemmen allemaal per post en dat is heel veilig.