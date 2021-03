Op voorhand alvast een gemeend excuus.. De traditie was immer om als vriendengroep onderweg naar -of terug- een concert elkaar goed de 'smakelijke' maat te nemen.

Vorige week vroeg ik een mijn beste vrienden vlak voor hij zijn witte loper ging offeren (wat mij zeker een remise had ) of hij nog steeds de Guano Apes goed vindt?

-Heerlijke kift-

@Mosterd.. ik waardeer je werk en de moeite maar... jemig de jemig..

-Die omgebouwde cowboy.. Dan luister ik wel naar Bobby Womack enzo).

-Rob Zombie (leuke gek).. Als je dat niet te pruimen gitaar?geluid van het begin erin mixt verdien je het ergste, en dan lul ik niet eens over de goedkope overgangen en die lullige indianentrommels.

-Valerie June.. De producer zei: 'Its all your voice." Want die producer is niet zo muzikaal net als Valerie. Dus houdt die trut haar croonende smoel het hele nummer niet/nooit. Ergo.. zo plat als een dubbeltje.

Sunburned.. Wel grappig tot ineens die Malmsteen achtige gitaar.. duurt 3 minuten te lang.

EyeHateGod (zeer slechte bandnaam ook nog eens) .. Tsja EmoHeaumeau.

Charles Loyd.. Top, lekker, zou het een verfrissend nummer kunnen noemen.

The Crown.. Doe dan maar Claude Debussy.. Ofwel van de getalenteerde boef naar dit zooitje nepperts.

The Horrors had je zelf al goed.. Ellende dekt de lading.

En die laatste? Ga de naam niet eens opschrijven.. Haha wat erg.

Hoe vond je het zelf gaan vandaag, Mosterd?