Als de NOS je voor de keuze stelt wit of blank hoef je je niet in allerlei bochten te draaien. Wit is een anglicisme, dat uit Amerika is komen overwaaien. En een anglicisme zeker als die recent is, is taalkundig een barbarisme. Net als een germanisme een barbarisme is. Veel mensen zeggen bijvoorbeeld: de dertiger jaren. Fout, dat is een germanisme. Het is: de jaren dertig. Als taalpurist zeg ik dan opzouten met je wit als er het eeuwenoude blank wordt bedoeld. Er is niks mis met de wens om zuiver Nederlands te willen spreken. En met discriminatie heeft het al helemaal niks te maken.

Jeroen Wollaars, ja die is wit, en al zijn collega's ook. Al-le-maal wit, te wit. Laten ze daar eens wat aan doen.