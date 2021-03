Van alle instanties die een grote bek hebben over de natuur is dat muffe Natuurmonumenten (salaris directeur 179.000 euro, salaris directeur natuurbeheer 163.000 euro, salaris financieel directeur 155.000 euro) wel de stomste instantie van allemaal. Natuurmonumenten bezit 100.000 hectare grond en het enige wat Natuurmonumenten heeft gedaan is samen met hun partners in ontbossingcrime van Staatsbosbeheer gezonde bomen omhalen om deze biomassaal in een biomassacentrale te pleuren, lalalala geld en salaris, tot de achterban (65-plusser, elektrische fiets, Citroën voor de deur, een pullover over een overhemd, ANWB-abonnement, favoriete eten: kruimige aardappelen, favoriete activiteit: wandelen) een keertje in opstand kwam tegen deze malle bomengenocide. Natuurmonumenten heeft frequent flyer Frans Timmermans, een waggelende vlaai met een voetafdruk van een beest, nu uitgeroepen tot de ClimaClown van het jaar.

Frans Timmermans, die toevalligerwijs tegelijkertijd in de natste krant van het land mag uithuilen over 'het gebrek aan urgentie' met betrekking tot klimaatpraat in onze verkiezingscampagnes. Ja heel gek is dat, dat er in een tijd van een wereldwijde PANDEMIE waarin iedereen maar één doel heeft en dat is zo snel mogelijk weer een keer bier zuipen in een café weinig aandacht is voor een megalomaan plan van duizend miljard - een supranationaal eenzijdig doorgedouwd technocratisch plan uit Ivorentorenkust, een plan dat in geen enkel verkiezingsprogramma stond, een plan waar niemand voor of tegen kon stemmen, een plan met een inhoud waar niemand iets over kon zeggen, een plan met een financiële flexibiliteit als een olifant in een krappe gang, een plan uit de koker van iemand die is verkozen door precies helemaal niemand, maar ook een plan waar de gewone burger wél gewoon voor mag dokken. En wie mag verantwoording afleggen tegenover die burger? Landelijke en regionale politici, want Frans Timmermans doet het niet. Wat hij doet, is de krant voljanken met zijn larmoyante gedram. Nou Frans, we zijn eventjes te druk met financieel naar de klote gaan en helemaal fucking niemand op bezoek hebben hoor, met je gezeik.