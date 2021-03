Moeders u hoeft de komende 4,5 jaar niet bang te zijn dat u pardoes in een doodzieke trio belandt met uw dochter en Keith Bakker. De misbruik- en verkrachtgoeroe die zijn prachtige leven vorm heeft gegeven met harddrugs gebruiken, aan kinderen zitten, mensen manipuleren en mensen verkrachten moet helaas helaas voor niemand de cel in. Keith Bakker (een 60-jarige man in het lichaam van een geile puber van 16) vond het zelf allemaal 'niet normaal' en 'middeleeuws'. Terwijl-ie toch echt mazzel heeft, want de middeleeuwse straffen waren een stuk vervelender voor vieze verkrachters als Keith Bakker.

Keith Bakker in betere dagen