Keith Bakker, hielp kwetsbare meisjes en jonge vrouwen eerst uit de goot en daarna in zijn broekje. Keith werd eerder veroordeeld wegens ranzig en nu loopt er een nieuwe aanklacht tegen hem - maar Keith Bakker heeft volgens Keith Bakker (bekend van het misbruiken van meisjes en jonge vrouwen) niks gedaan. Keith Bakker krijgt van het AD álle ruimte om met meer dan dertig keer het woordje 'ik' zijn straatje schoon te vegen en de mensen ervan te overtuigen dat hij dit keer écht niet met zijn jatten aan jonge meisjes heeft gezeten. "De vorige keer heb ik te lang mijn mond gehouden (...) Ik was in de media al afgeslacht voordat een rechter een uitspraak had gedaan (...) Dat wil ik niet nog een keer meemaken. (...) Ik heb niets verkeerds gedaan en niets te verbergen (...) Ik snap ook wel dat ik de schijn tegen heb (...) Maar ik heb echt niets verkeerds gedaan (...) Ik heb het stempel van een zedendelinquent (...) Ik ga liever dood dan dat ik weer de cel in ga zonder mijn kant van het verhaal te hebben verteld." Einde kritisch interview AD, en dan moet John van den Heuvel van De Tele nog melden dat Keith niet alleen op Bali zat maar ook in Thailand - die zit daar echt niet alleen voor de sticky rice mango. Enfin, het verhaal nu is dat Keith Bakker (58) zomaar ineens verliefd werd op een meisje, precies nadat ze 18 jaar werd, heel toevallig allemaal. "Ik heb de schijn tegen."