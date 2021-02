Au. Zelfs Bastiaan Rijpkema, Leids promovendus die bij ons een wit voetje heeft, heeft zijn kroontjespen in policor gedoopt en mag in de Neo-Regressieve Cognacbode de ronkende klikbeet “Discriminatie is en blijft het fundament van de PVV” uitwerken. Want Geertje Wilders is wel tegen bontkraagstraattuig maar niet tegen demonstrerende boeren (wat is dat toch met die West-Nederlandse melkbleke binnenstadbangheid voor landbouwvoertuigen met grote banden die worden bestuurd door mensen die hun dialect wat minder geaffecteerd hebben bijgevijld?). En natuurlijk wil Wilders de koran verbieden en alle moskeeën sluiten, wat ook geen nieuws is want dat wil ie al jaren. Maar dat is dan ook het voorzetje voor Rijpkema’s verwijt, dat zich niet zozeer tegen Wilders’ PVV richt, maar tegen mensen & media die hem ‘gedogen’ omdat ze hem wel eens complimenteren met z’n kennis van de Kamermores, of aan andere partijen vragen waarom Wilders toch zo nodig uitgesloten moet worden van regeringsdeelname.

Sja. Wilders wil inderdaad moskeeën verbieden. Dan kan je wel zeggen: dat gaat tegen de vrijheid van godsdienst in. Nou en? Wij zijn er niet per se voor (want je schiet je eigen vrijheidsideaal in de voet als je anderen hun vrijheid gaat ontzeggen), maar Wilders vindt wél moskeeën een groter gevaar dan géén moskeeën. Dat is een fair standpunt. Dus wil hij ze verbieden. Dat is zijn gevolgtrekking, en hij moet daarvoor dus wel discrimineren. Of liever gezegd: bestaande (grond)wetgeving bevragen en voorstellen om die te wijzigen, teneinde ons te beschermen tegen (meer) moskeeën en daarmee tegen (meer) islam. Wat hier wel HEEL relevant is, is dat Wilders aan ons, de kiezer, de keus laat: Wel of niet op hem stemmen. Democratisch, niet met dwang, onderdrukking of geweld. Het sluit hém al jaren meer uit, dan het de kiezer voor het blok zet.

Derhalve moet je het bevragen van de vrijheid van godsdienst en de wens tot het inperken van een regressieve ideologie hier niet verwarren met racisme. Wilders is altijd glashelder: niet tegen moslims als mens, wel tegen de islam als ideologie. Dit weekend nog in het Telegraaf-interview (relevante citaten na de breek, voor wie niet langs de betaalmuur komt). Wat dat betreft is het eeuwige emmeren over discriminatie en racisme een ontwijking van de kernvraag die Wilders tracht te stellen, namelijk in hoeverre de islam als ideologie bij liberaal en quasi-christelijk Nederland past en of er (wettelijke) grenzen gesteld moeten worden aan de inherente intolerantie van de Koran jegens andere overtuigingen. En zoals Wilders ook in z’n Telegraaf-interview te kennen geeft: dat zijn uitgangspunten voor politieke onderhandeling aan coalitietafels, geen dictatoriale eisen.

Hetgeen van het NRC-betoog dus toch weer een stropopredenering maakt op basis van een zelf gekleide bruine karikatuur van de PVV-standpunten. Het lijkt geschreven op een muisgrijze ambitie om bij Ons Soort Mensen te mogen blijven horen en niet om democratische uitdagingen (zowel in de PVV-standpunten als in de islam- en integratieproblematiek) aan een serieuze analyse te onderwerpen - en dat is raar voor iemand die promoveerde op het thema ’weerbare democratie‘ en de grenzen van democratische tolerantie.

Dat de toon (DE TÓÓN!) van Geert daarbij niet op ieders instemming kan rekenen (zelfs bij mensen die niet in essentie tegen hem, zijn partij of zijn standpunten zijn), kun je bovendien hardop en vrijuit laten horen, zonder dat ie je kop er af slaat (vraag dat maar aan die laffe monkelaar van een Geert Mak). Maar probeer de Profeet maar eens op spottende wijze te tekenen en met dat artistiek gearticuleerde argument voor de vrijheid van meningsuiting in je handen een moskee binnen te lopen voor een stevig debat... Maar ja. DAT punt, dat kan dus lekker veilig onbesproken blijven als je Wilders voor racist uitmaakt.