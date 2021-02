Ik ben heel lang lid geweest van Amnesty. Dat was in de tijd dat ze zich hielden aan een nauw omschreven taak en nog onpartijdig waren (voor zover dat mogelijk is). Helaas is Amnesty ten prooi gevallen aan de linkse Mars door de Instituties, met als gevolg dat ze zich nu bemoeien met de complete toestand in de wereld, gezien vanuit een Meulenbelt-achtig perspectief: "Amnesty International today [6 jan.] called on Israel to start providing coronavirus vaccine doses to Palestinians in the occupied West Bank and Gaza." (Israel heeft zich in 2005 zonder voorwaarden uit Gaza teruggetrokken, maar met feiten moet je bij de moderne linksmens natuurlijk niet aankomen.)