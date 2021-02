Dit is 'm dan

Nu live! Allemaal interessante informatie over rake, downforce, vleugels, gladde banden en windtunnels, tijdens de onthulling van de nieuwe voiture van Max Verstappen, die na een winter scharrelen met Kelly Piquet (arme Max) vanzelfsprekend staat te trappelen het huis weer een keertje te kunnen ontvluchten. Het uiterlijk van de opgepimpte Honda Civic zegt natuurlijk helemaal niks, want aan het einde van het liedje staat die oervervelende multi-activist Lewis Hamilton gewoon weer met de bloemen te zwaaien, maar het mag wel een keer afgelopen zijn met die vervelende Brit en z'n gouden lepel in z'n mond. Dus hup hup hup de nieuwe auto van Max Verstappen, de prachtigste auto aller tijden, wereldkampioen der Formule 1 van het jaar 2021!