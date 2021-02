"Being offensive is an offence."

Nou, wen er maar alvast aan, aan dergelijke stellingen. Wat een plaat uit wat een land, zegt Spartacus enigszins spottend, maar the Woke houden zich niet aan landelijke grenzen, en zijn ook niet bang van een beetje water tussen het ene en het andere territorium.

Het is een teken aan de wand dat de politie als instituut geen weerstand kan bieden aan het oprukkende Woke-denken, en zich met het grootste gemak laat inpalmen. Het lijkt op een taalspelletje, wordt gepresenteerd als een leuke vondst, maar het is een bloedserieuze strijd die hier op het niveau van de taal wordt uitgevochten, en die strijd lijkt een glansrijke winnaar op te leveren.

Deze slogan lijkt rechtstreeks te zijn ontleend aan 1984 van Orwell, of afkomstig uit de USSR of het China van Mao. Of jouw woorden aanvallend of aanstootgevend zijn, dat bepaal jij niet, nee, dat bepaalt de ander. En die ander, dat hoeft niet eens degene te zijn tot wie je je woorden richt, nee, dat kan iemand zijn die het voor diegene waartoe jij je richtte heeft opgenomen, iemand die zich plaatsvervangend aangevallen voelt. En die iemand kan ook behoren tot een groep die het als zijn taak ziet om zich plaatsvervangend aangevallen te voelen en daar dus a priori op uit is. Als de politiemacht openlijk steun betuigt aan zo'n groep, zich met zo'n groep vereenzelvigt en zich beijvert om zich eveneens plaatsvervangend aangevallen te voelen, dan is er op 'grassroots'-niveau aan de machtsverhoudingen in een samenleving fundamenteel iets verschoven, en die verschuiving is erg moeilijk terug te draaien: wat als overtreding geldt is voortaan niet meer iets wat in de letter der wet vastligt, maar iets wat door een groep met een ideologisch programma wordt afgedwongen, geheel los van de wetgever, geheel los van de jurisdictie.

Inderdaad Spartacus, wat een plaat. Die plaat vertelt het hele verhaal. Die plaat laat een politieagent, een overheidsfunctionaris zien die gebroederlijk naast een Wokie staat, met op de achtergrond in felle kleuren geschilderd de in een taalgrapje verholen fusie tussen rechtssysteem en Woke-ideologie.

"Being offensive in itzelf is not an offence" is het 'lame excuse' van de politieleiding. Dat is een halfslachtige reactie op de begrijpelijke ophef, een antwoord dat de kool en de geit wil sparen en het eigenlijke probleem, de vraag wie er in een samenleving bepaalt wat er 'offensive' is en wat niet, en hoe we bepalen of er sprake is van 'hate speech', volledig uit de weg gaat..