Wat ook bijdraagt is dat je tegenwoordig voor zowat elke baan een VOG nodig hebt en anders is het een standaard vraag op een sollicitatieformulier of men ooit in aanraking met de politie is geweest. Geboefte krijgen die niet als ze uit de bajes komen. Dus hebben ze alleen de keuze tussen een bijstandsuitkering of teruggaan op het criminele pad. In de VS zijn er werkgevers die wel ex-criminelen aannemen, zoiets kennen we hier niet want je moet van onbesmet blazoen zijn (en niet alleen op crimineel gebied, bijv. een verleden als politicus van een fout geachte partij is ook grond tot afwijzing).