Barbecue, zo heet-ie vast om volstrekt normale redenen. Z'n echte naam is Jimmy Chérizier (wiki, profielvideo na breek), oud-politieagent en nu leider van belangenkoepel Revolutionary Forces of the G9 Family and Allies. """Premier""" Ariel Henry (neurochirurg!) die sinds 2021 aan de macht kwam na 'zijn' liquidatie van president Jovenel Moïse, en sindsdien verkiezingen beloofde die er nooit kwamen, heeft vanuit Puerto Rico zijn ontslag ingediend en zal voorlopig niet terugkeren naar Haïti.

Wel tekende hij een soort 'overeenkomst' voor een Amerikaanse bijdrage van $100 miljoen voor een Keniaanse troepenmacht die het land van bendegeweld mag komen ontzetten. Kortom, dat kan alleen maar goed gaan, dus de VS, EU en Duitsland evacueerden hun staatsburgers en hun "niet-essentiële" ambassademedewerkers alvast.

Daarnaast bereidt het Pentagon zich voor op "mass migration" vanuit hoofd/havenstad Port-au-Prince richting Florida, maar is er volgens woordvoerders op dit moment nog geen sprake van "large numbers that we would characterize as a maritime mass migration". Mooie boel, Clinton Foundation doet niks!

Ondertussen er is naast Kenia ook een andere gegadigde onder de bevrijders, namelijk NAYIB BUKELE van Bitcoin Theocratie El Salvador. Zoals bekend: hij weet hoe je met bendegespuis omgaat en hij biedt aan de formule in Haïti te herhalen. "We can fix it. But we’ll need a UNSC resolution, the consent of the host country, and all the mission expenses to be covered. We saw similar images in El Salvador a few years ago. Gangs bathing with the skulls of their victims. All the “experts” said they couldn’t be defeated, because they were an “intrinsic part of our society”. They were wrong. We obliterated them. The same must be done in Haiti."