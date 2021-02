: Als men wereldwijde afspraken over het al dan niet opwarmen van het klimaat kan maken, waarom kan men openrioollanden dan niet verplichten/dwingen om eens wat aan die rommel te gaan doen?

Wat ik van die Watson moet denken weet ik zo gauw niet, weet wel dat hij begonnen is bij grienpies, en dat dat eigenlijk ook niets meer is als een verdienmodel.

Net zoals "zielige vluchtelingen" ook een verdienmodel is waar uiteindelijk niemand beter van wordt op de lange termijn.

Ook degenen niet die er nu grof aan verdienen.

Maar zolang multinationals zoveel macht hebben zal er op veel gebieden niet veel veranderen ben ik bang.

Is een productieproces te vervuilend in land A, dan verplaatst men de productie gewoon naar land B. ( bloementeelt naar Afrika bv).

Hetzelfde geldt voor de loonkosten, die weet men in de bouw gewiekst te omzeilen door verplichte Europese aanbestedingen. En de rest laten we in lageloonlanden in Azië produceren.

Als je er goed over nadenkt en eens bekijkt hoe de westerse wereld er op het moment voor staat, heeft de al lang niet meer bestaande Soviet Unie uiteindelijk de koude oorlog gewonnen.

Paul Nielsen; www.youtube.com/watch?v=cxI1unZLpMw&a...

I'm the Slime (1973) let even op de tekst; www.youtube.com/watch?v=mHaXDWqpHy8&a...