Nederland zit niet vol met avocado's, maar het is wel erg druk met avocado's. Volgens het CBS zijn er in 2020 maar liefst 2.305.555.556 (twee miljard driehonderdenvijf miljoen vijfhonderdvijfenvijftig duizend en vijfhonderdzesenvijftig) avocado's ons land binnengekomen. Nou hebben wij in principe niks tegen avocado's – sterker nog: in sommige van onze favoriete gerechten zitten avocado's – maar meer dan twee miljard avocado's zonder dat daar ooit een open en democratisch debat over is gevoerd, dat vinden wij toch wel een beetje veel. Volgens de wegkijkers van het CBS hoeven we ons geen zorgen te maken: "Het overgrote deel van de avocado’s die in Nederland binnenkomen is bestemd voor het Europese achterland". Ja ja. Was het maar zo makkelijk. Voor je het weet verdwijnen allerlei avocado's in het illegale circuit, liggen de IC's vol met slachtoffers van 'incidenten' met avocado's en zit er opeens op iedere straathoek een guacamole bar. En niemand die zich afvraagt: wie ruimt eigenlijk alle schillen op?