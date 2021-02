@van Oeffelen | 15-02-21 | 10:51:

Rutte is wel veroordeeld door de rechtbank in Haarlem Hij was toen nog staatssecretaris. Hij legde het vonnis trouwens naast zich neer:

Rutte vindt dat gemeenten gericht onderzoek naar fraude moeten kunnen doen onder bevolkingsgroepen. Rutte zei dat zaterdag in een reactie op een uitspraak van de rechtbank in Haarlem. "Blijkbaar is dat nu wettelijk gezien niet mogelijk. Het is hoog tijd om de wet te veranderen."