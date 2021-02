: Wie is het volk? De mensen die het belang van het land voorop stellen, of de mensen die het eigen land in de tweede plaats zetten? Het volk is ieder die in een Nederland woont met een geldige identiteitsbewijs.

Maar het "volk" over wie ik het heb, zijn de mensen die ik wil dat de PVV moet bereiken om een overwinning te behalen in de verkiezingen. Daarbij specificeer ik niet de minderheidszetels, want die vertegenwoordigen allerlei groeperingen, maar niet het volk. Zij hebben hun eigen belangen.

Voor mij is het volk, de mensen die hun eigen belangen in de tweede plaats zetten, maar het nationaal belang in de eerste plaats zetten. Sommige onderwerpen waarover minderheidszetels praten zijn bijzaak, maar geen hoofdzaak.

Als ik dus echt eerlijk mag zijn, dan is het volk de mensen die het minst van de politiek weten, maar toch mee waaien in de algemene consensus. Diezelfde mensen zitten in de grote partijen, maar ook in de kleinere partijen. Het is een terechte vraag, wie is het volk?