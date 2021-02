"waar ze heel hard MINDER MINDER roepen in campagnetijd"

Nou ben ik het wel eens met de stelling dat je de VVD - en dan uiteraard met name Bente Becker - ná de verkiezingen wel eens wat meer aan hun ronkende campagne-uitspraken zou mogen houden - put your money where your mouth is, Bente - maar dat de VVD zich 'pro-actief' inspant om 'goedkope arbeidskrachten' naar Nederland te halen, is toch echt een hele ouwe koe die al heel lang geleden 'gedebunked' is.

Er zijn sinds de jaren 70 geen 'goedkope arbeidskrachten' meer nodig in Nederland. Daarom is de officiële werving destijds ook begin jaren 70 gestopt; door de voortschrijdende automatisering en robotisering kwam er steeds minder vraag naar ongeschoolde arbeid. Het beetje dat er nog is (in de schoonmaak; als seizoensarbeid in de land- en tuinbouw - aspergesteken bv) wordt allang opgevuld door lieden die hier al zijn en door MOE-landers.

Eea blijkt natuurlijk 'crystal clear' uit het feit dat al die asielzoekers uit de derde wereld, zodra ze een verblijfsvergunning hebben gescoord, allemaal linea recta de bijstand in verdwijnen: ze komen niet aan regulier werk, want ze missen daarvoor ten enenmale de opleidingen en de vaardigheden. En dat is natuurlijk, mutatis mutandis, het geval in alle EU landen. Vandaag weer een onthullend artikel in de Volkskrant over statushouders in Griekenland. Die hebben daar geen werk, worden kennelijk afgesneden van gratis huisvesting en 'zakgeld', en willen dus allemaal hierheen (of Duitsland, etc) komen:

"Griekenland bezuinigde stevig op de opvang van asielzoekers in appartementen en voerde een wetswijziging door, die bepaalt dat statushouders 30 dagen na het ontvangen van hun status geen recht meer hebben op opvang, eten en zakgeld."

"Er is hier geen sociaal systeem', zegt Christiane Issamwer (23), die onder een afdakje in het centrum van Athene zit te schuilen voor de regen."

"Het enige document dat hen interesseert, is het vluchtelingenpaspoort waarmee ze door kunnen reizen. 'Het maakt mij niet uit, Spanje, Italië, of Frankrijk', zegt Issamwer, 'als mijn dochter maar niet hier op hoeft te groeien.' Een illegaal bestaan elders is nog aantrekkelijker dan een legaal bestaan in Griekenland."

Dus je ziet het, we kunnen de komende tijd nog duizenden klaplopers uit Griekenland verwachten die hier komen voor een sociale huurwoning en een uitkering.

Het enige dat gaat helpen is een finaal einde maken aan dat hele absurde asielcircus.