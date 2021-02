Zij zit al vier jaar in de Kamer, waar ze via de Partij voor de Dieren in kwam. Een zetelroof afsplitsing en een ongelukkige one night stand met de Henken Krol & Otten later is ze als Splinter voor zichzelf begonnen. Ondanks haar grillige parlementaire geschiedenis is Femke Merel van Kooten-Arissen een hardwerkende eenpitter die stevig strijdt op de meest relevante dossiers. Die zorgbonus voor de coronahelden? Haar motie!

Hij begon zijn politieke carrière ooit bij de PVV, maar bleek als lokaal oliemannetje in Den Haag beter op z'n plek: Groep de Mos werd de grootste, Richard zelf locoburgemeester. Voor Code Oranje probeert hij zijn Ombudspolitiek naar een landelijk niveau te leiden maar ook bij hem is het parlementaire pad grillig: het Openbaar Ministerie is van mening dat je 'ombudspolitiek' met de O van omkoping schrijft en heeft nog een appeltje met De Mos te schillen. Zijn kansen?

Vanavond om 21u zijn ze beiden te gast, live vanuit de Stuyvesantkamer van Café Nieuw Amsterdam in het West-Indisch Huis, onze tijdelijke fractiekamer in de aanloop naar #TK2021.