Als u onder de 65 bent en verder geen aandoeningen heeft, verdient u ook wel dat uw E-bike gestolen wordt. Gelukkig denkt de georganiseerde misdaad daar dus net zo over. Want terwijl het aantal gestolen fietsen van normale mensen al jaren achtereen daalt, steeg het landelijk aantal aangiftes van unilateraal overgedragen E-bikes vorig jaar met 37%. In 2019 werden er 12.000 aangiftes gedaan, in 2020 waren dat er al 16.000 en dan werden er ook nog eens 2000 E-makkers uit garages en schuren getrokken. En wat denkt u? Uiteraard is het weer het allerergst in Vlissingen, geboortestad van Tofik Dibi. "Daar werden vorig jaar 48 elektrische fietsen gestolen. Ook in de gemeenten Middelburg (29), Veere (25) en Goes (24) waren het er relatief veel." Zelfs grafrust voor Michiel De Ruyter is blijkbaar teveel gevraagd en dat is allemaal de schuld van mensen met E-bikes.

Update: in een eerdere versie van dit artikel werd geïmpliceerd dat Michiel de Ruyter in Vlissingen begraven ligt. Dit is echter incorrect. De Ruyter is dan wel in Vlissingen geboren, maar werd op 18 maart 1677 begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

