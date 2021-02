idd, het lijkt wel alsof half Nederland tegenwoordig gekleurd is en een hoofddoek draagt. Alles wat leuk is mag niet meer want is racistisch, kwetsend of ongezond.

Het vervelende is dat al dat gezever over klimaat, diversiteit, racisme en vermeende (on)gezondheid allemaal te vinden is in 1 groep met een veel te grote bek die zich vooral laat horen via Grachtengordel en Mediapark met meelopers in de Haagse kaasstolp die het ook allemaal zo verschrikkelijk vinden. Grotere rampen voor de mensheid zijn in hun ogen nauwelijks denkbaar (terwijl alle grote problemen zo'n beetje zijn opgelost.. maar geeft niet: we verzinnen er gewoon wat bij. Gelukkig kan de politiek ons altijd redden, tegen een hoge prijs. Graag afrekenen in geld en grondrechten. Maar dan heb je ook niks.)

Als je je afvraagt hoe het nu kon dat in de jaren 30 hele bevolkingen de verkeerde kant opliepen, in de jaren 40 onterecht Amerikaanse Japanners opsloten, in de jaren 50 op grootschalige communistenjacht gingen, in de jaren 60 de hippies naliepen en vanaf de jaren 2000 de EU als summum van democratie en welvaart gingen zien ... zo gaat dat dus.