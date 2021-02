Munitie over datum is wel vaker een probleem. Ik was tankschutter op een Leopard2, 1x een weigeraar meegemaakt. Is een hele procedure voor, gedoe. Als niets werkt moet je dan officieel een half uur de loop (schietbuis voor de insiders) op een speciaal doelwit gericht houden. We waren met een schietoefening bezig, dat is net gamen maar dan heftiger. Over de intercom naar de lader geroepen dat hij de weigeraar eruit trekken en een nieuwe laden. We hielden de deur van de munitiebunker altijd open. Mocht niet maar dat scheelde tijd. Erbij gezegd dat de deur nu wel dicht moest. De drijflading kon namelijk smeulen en alsnog detoneren. We wisten welk risico we namen, een VS bemanning was een paar jaar eerder om het leven gekomen daardoor. Onze granaten waren verder prima, niet over datum. Tijdens mijn "tour of duty" heb ik 1 dode meegemaakt, viel me nog mee. Was een bijrijder in een 4-tonner. We waren de schietbuis na een oefening aan het reinigen en die stond naar voren gericht ipv in de beugels op het achterdek. Was de chauffeur vergeten en reed te hard. Soldaatje spelen in het echt is best gevaarlijk, ook buiten oorlogstijd. Je werkt vaak met materialen die gemaakt zijn om mensen te doden. Een mortier is best een eng apparaat. RIP voor de mortierbedieners.