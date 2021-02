U denkt nu allemaal, wie is George Kooymans ook alweer, maar dat is dus die met die gitaar van de Golden Earring. Het stoppen van Kooymans is nogal een dingetje, want nu kapt Neerlands grootste band aller tijden er misschien wel mee, of we krijgen een juist van de rockacademie gefietste goochelaar op gitaar en dat moeten we ook niet willen met z'n allen; dat is dan zo'n jonge vogel die de vibe van de band helemaal niet voelt. "Het overvalt mij ook allemaal. George is te ziek om nog te spelen en dat zou kunnen betekenen dat de band ophoudt te bestaan. Maar daarover is nog geen definitief besluit genomen", zegt manager Rob Gerritsen. Hè bah.