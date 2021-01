Achteraf gezien hadden we gewoon moeten inzetten op groeps-immuniteit.

In feite is een vaccin ook het kunstmatig opwekken van immuniteit.

OK, en dan de verpleeghuizen inderdaad wel benaderen met super hoge hygiëne, eigenlijk niemand er meer in of uit. Maar ja, de verpleegsters, en ook de schoonmaaksters, koks, enz. moeten ook een leven hebben, en er zijn zoveel logistieke proicessen waarbij het virus mee naar binnen kan glippen.

In het begin was het zelfs zo, dat er bejaarden naar het ziekenhuis gingen voor een behandeling aan hun heup bijv., en aldus het virus vanaf het ziekenhuis naar binnen brachten. Maar goed, het is een leerproces, in feite doet de staat hun best en met de beste bedoelingen, alleen de uitvoering is een beetje (veel) kudt.

Het volgende probleem zal natuurlijk zijn: hoelang beschermt het vaccin? Moet je nu eeuwig terug komen?

Maar dan is de economie al kapot.

In feite zitten we nu met zijn allen indirect de gederfde inkomsten van all die horeca, hotels, vliegmaatschappijen, etc te betalen.

Dat kan toch ook niet.

Ook zijn er tig bedrijven die gewoon doorgaan met incasseren, zoals een sportschool, een integratietraject, andere abonnementen zoals bijv. voor een voetbalclub, waar je wel betaalt, maar niet ontvangt.