Ja het zit dus inmiddels als volgt: HET VOLK gedekt door Elon Musk voert een short squeeze-oorlog tegen Wall Street gedekt door kartelmedia, deep state, een paar pedofielennetwerken, wat spirit cookers en Joe Bidens Secretary of the Treasury Janet Yellen. Eerst even over die Yellen, want dat voelt allemaal bepaald niet in de haak.



Robinhood, een van de grootste beurshandel-apps voor private eenmans-investeerders, haalde het GameStop-aandeel gister tijdelijk uit hun app, maar stond sinds vandaag beperkte handel weer toe. "Starting [Friday], we plan to allow limited buys of these securities. We'll continue to monitor the situation and may make adjustments as needed." Naar verluidt gaf deze stop voor particulieren de grote jongens tijd te herkalibreren en hun verliezen te beperken.

Welnu. Joe Bidens Secretary of the Treasury Janet Yellen incasseerde tussen oktober 2019 en oktober 2020 zo'n $810.000 aan speaking fees van hedgefund Citadel (en tijdens haar carrière 'verdiende' ze minstens $7 miljoen aan speaking fees van banken en investeringsfondsen). Die bedragen zijn natuurlijk geen 'vergoedingen', het zijn verdekte impliciete steekpenningen.

De app Robinhood is, in tegenstelling tot wat veel getwitterd wordt, geen eigendom van Citadel. Het is echter wel zo dat ongeveer 35% van Robinhoods inkomsten afkomstig is van Citadel. Ook is Citadel eigenaar van Melvin Capital, het hedgefund dat voor meer dan $13 miljard verloor door GameStop te shorten.

Citadel en Robinhood zijn dus absoluut wel vervlochten, al is het misschien niet statutair. Enfin, de dame die de zaak dus vanuit de Biden-regering gaat monitoren staat keihard op de loonlijst van een van de belanghebbenden. En op vragen over die verdachte toestand antwoord Bidens perswoordvoerder dat er geen belangenverstrengeling is: "No and she’s an expert and deserves that money."

Drain the swamp. Veel memes onderstaand en na de breek.

FUCKING E U R O P E joins the ranks

Elon in de aanval

Hoe het werkt: hold the line, go to the moon

Uitputtingsslag!

