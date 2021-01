Het is 11 maanden geleden dat de top van de Belastingdienst erachter kwam RTL Nieuws onthulde dat de Belastingdienst in het geheim een zwarte lijst bijhield met daarop de namen van tenminste 130.000 burgers die, zonder eerlijk proces (ja dit zetten we er maar even bij alsof het bijzonder is, alleen is het niet bijzonder, maar heel gewoon bij de door en door rotte Belastingdienst), als fraudeur werden behandeld. Maar! Staatssecretaris Vijlbrief van Straatjes Die Tijdens Het Schoonvegen Elke Keer Toch Nog Vuiler Blijken Dan Je Al Dacht Zaken gaat nu iets doen. Hij gaat de familie Zwartjes en alle andere 129.999 of meer mensen die op de lijst stonden, een brief sturen. Hopelijk kunnen de familie Zwartjes en alle andere 129.999 of meer mensen die op de lijst stonden de Belastingdienst met die brief in de hand helemaal de moeder SUEN. Maar eerst maar eens zien of de Belastingdienst nu ook gaat doen wat ze belooft. Want voorlopig gaan wij ervan uit dat op al die 130.000 brieven de adresregel wordt zwartgelakt.

Bonus Beerput Quote

"Er is nu ook een interne werkinstructie opgedoken die de keiharde handelwijze van de Belastingdienst bevestigt. Stond je geregistreerd in de Fraude Signaleringsvoorziening of had je een belastingschuld van boven de 10.000 euro, dan werd een verzoek tot schuldsanering altijd afgewezen.

"Dan werd er zonder verdere inhoudelijke toetsing van uitgegaan dat de burger niet te goeder trouw was", schrijft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) aan de Tweede Kamer. "Dat is onacceptabel." Onderzocht wordt nog hoeveel mensen de dupe zijn geworden van deze aanpak.

Bij doorlichting van de dienst is aan het licht gekomen dat bij de Douane toch nog een systeem actief is waarin de tweede nationaliteit van burgers wordt bijgehouden. Deze informatie had in 2015 al moeten worden gewist, maar een kopie bleek nog steeds actief. Zo bleef de tweede nationaliteit van ruim een miljoen burgers geregistreerd. Of deze kopie ook is gebruikt, wordt nog onderzocht."