We behandelen dit soort volk alsof ze uit een maatschappij komen als de onze, een Westerse maatschappij.

Dit heerschap komt echter uit een samenleving waar kastte systemen, sharia en een ongelofelijke religieuze wurggreep de manier van leven bepaalt.

Ze weten zich compleet geen raad wanneer ze hier aankomen en kunnen de, voor ons, als gewoon en vanzelfsprekende vrijheden niet aan.

I.c.m. het niet kunnen handelen van onze cultuur en gebruiken, ook nog eens de taal niet machtig zijn met het gevaar dat ze dus juist met de verkeerde personen in aanraking komen.

Ik stel voor dat deze mensen voordat zij vrijgelaten worden in onze maatschappij, kunnen bewijzen dat ze ten eerste de taal kunnen spreken en met elkaar kunnen sameleven in een gemeenschap.

Lukt dit niet binnen een jaar dan helaas, pindakaas, gaat u weer terug naar waar u vandaan komt.

Het blijkt dan dat u niet over bepaalde capaciteiten/lerend vermogen beschikt om iets toe te kunnen voegen aan onze samenleving.

Uiteraard zal de taal aangeleerd worden binnen een nieuw te bouwen trainingsinstituut in een afgeschermde omgeving waar men verplicht verblijft totdat u aan ALLE toelatingseisen voldoet. Dit moet je zien als nieuw te bouwen dorp met alle gebruikelijke faciliteiten zoals wij gewend zijn in Nederland. Men is vrij om te gaan en staan binnen dit trainingsinstituut.

Dit dus niet vergelijken met de Chinese interneringskampen. Men is vrij om zijn eigen cultuur en religie te beleiden achter de voordeur maar is wel aan bepaalde regels gebonden waar geen uitzonderingen op worden gemaakt.

Discriminatie en geweldsuitingen resulteren in directe verwijdering en uitzetting.

Dit betekent dus ook dagelijkse verplichte training in omgangsnormen en gebruiken zoals in Nederland gebruikelijk in diezelfde afgeschermde omgeving. Een clausule laten tekenen dat zij zich aan het Nederlandse wetboek van strafrecht zullen houden en o.a. uithuwelijkingen, Eerwraak, illegale slacht, genitiale verminkingspraktijken, het aansluiten bij terroristische groeperingen, het dwingen van familieleden thuis te blijven een geen deel uit laten maken van de samenleving, strafbaar stellen met directe uitzetting van de gehele familie naar land van herkomst met uitsluiting van nieuwe aanvraag.

Dit houdt ook in dat je vanuit deze afgeschermde omgeving te werk gesteld wordt in de door een instantie aangewezen woonplaats/woonwijk en naar opleidings niveau gekozen werkplek waar u de eerste 2 jaar zal werken en regelmatig contact zal hebben met een instantie die uw vorderingen volgt.

Herhaaldelijke werkweigering en/of het niet navolgen van het afgesproken volgtraject zal leiden tot het stoppen van loon en zal het uitzettingstraject in werking stellen.



Toelating tot deze afgeschermde omgeving heeft een maximum per jaar van 5000 mensen, Niet meer en niet minder.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Families of enkele personen, geen verschil.

Het recht en automatisme op familie hereniging wordt bij deze dus ook afgeschaft en ook duidelijk gemaakt bij aanvraag.

Iedereen volgt hetzelfde traject.

Dit zal het alleenstaande mannen asielzoeker probleem dus gelijk in de kiem smoren.

Nou komt u maar.....