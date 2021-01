Vorig jaar zijn er 69.322 nieuwbouwwoningen opgeleverd (NOS, CBS). En geen 75.000, zoals beloofd door Kajsa Ollongren van het kabinet. Tik je "Ollongren 75.000" in op de Google, dan krijg je allemaal schitterende results van een minister die in 2017 roept dat ze heel stoer de woningnood gaat oplossen. Dan krijg je termen als NATIONALE WOONAGENDA, "woondeals" en "moeten, moeten, moeten". Lijkt allemaal heel urgent en voortvarend. Maar het bleek allemaal gepruts van een incapabele faalminister, die dus helemaal niks moet en ook niks kan. Als je liever in talkshows zit dan met de poten in de funderingsmodder dan haal je de targets niet. Dan krijg je dus starters die tot hun 30ste bij hun moeder wonen, ontredderde gezinnen met kinderen in schimmelhuizen, 50.000 daklozen in Nederland, overvolle AZC's, met dank aan Bente Becker. En een glunderende Pandjesbaas van Oranje, die de huren omhoog gooit. Ah, kijk, daar is de aap uit de mouw.

Utrecht. Koning en Kajsa manen bouwer om wat kalmer aan te doen

Dit is dus nepnieuws

Bullshit dit. Zijn geen nieuwbouwwoningen. Maar omgekatte kantoren en bedrijfspanden.