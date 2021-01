Sinds de eerste lockdowns, heeft het bedrijfsleven het zwaar te verduren. Echter, door allerlei hulpprogramma’s en coulance bij schuldeisers, verhuurders en zo voorts, bleef de schade tot nog toe beperkt. De brede ontslagrondes zijn uitgebleven. Het aantal faillissementen was zelfs historisch laag. Nu er vaccins zijn, is de hoop dat tegen de zomer alles weer normaal is. Maar, los van of de verwachte vaccinatiegraad wordt behaald, is dat wat de burger te wachten staat? Ik vrees dat de burger dit jaar de rekening gepresenteerd zal krijgen. En dat zal een fikse rekening zijn.

Bedrijven in de EU hebben volgens de experts een tekort aan eigen vermogen van EUR 600 miljard wat moet worden aangevuld, anders zal het verwachte herstel wellicht niet plaatsvinden. De helft van de MKB bedrijven in de EU vreest een faillissement binnen 12 maanden te moeten aanvragen (van oktober). Ook lijkt het beetje herstel wat er was, nu al in de kiem gesmoord te zijn (zie hieronder).

Nu hebben de BBP cijfers al een veer gelaten. Voor het hele jaar 2020 zal de BBP groei ergens tussen negatief 5 a 10 procent uitkomen. Maar dat is dus inclusief de enorme fiscale steunpakketten. Hieronder valt te zien dat de steunpakketten relatief erg groot zijn.

Nu valt zo’n pakket niet in één keer in de economie, maar grofweg kan er gesteld worden dat de overheden voor meer dan 10 procent van BBP hebben lopen stimuleren, dus de onderliggende impact van de lockdowns ligt zo rond de 20%. Één vijfde van je BBP kwijtraken in één jaar dat is echt wel een dingetje. De grote depressie leidde tot een economische krimp van 15% wereldwijd. In 3 jaar tijd!

Zoals de lezer van dit geldblog al weet, hebben de centrale banken ook flink uitgepakt. Zo heeft de ECB ervoor gezorgd dat de rentes voor overheden en bedrijven niet omhoog geschoten zijn. Normaal gesproken zouden de rentes stijgen bij een enorme toename aan schulden. Dat zou het faillissement betekenen van vele landen en bedrijven. Maar door dit (verdere) ingrijpen van de ECB, zijn we in een financieel bizarre situatie terecht gekomen. Vele overheden lenen nu tegen negatieve rentes. Zelfs het zwaar gehavende Spanje kan nu 10 jaar vast lenen tegen negatieve rente!

Weimar lijkt erg ver weg, maar de onderstaande tabel bewijst dat dit niet het geval is. De ECB heeft namelijk 85% van de netto schulduitgiftes van eurozone landen opgekocht!

Dit heeft tot nog toe dus voor een soort antebellum situatie gezorgd. Men kan de schade zien (aankomen) maar nog niet voelen. Sterker nog, de vermogende medemens, die heeft het reuze naar zijn zin, want een groot gedeelte van zijn vermogen is belegd in financiële activa. Beurzen staan nu op recordhoogtes. Dat verklaart wellicht waarom Rutte electoraal nog niet is afgestraft.

Zoals de tabel hieronder laat zien, zijn de waarderingen van aandelen volkomen normaal en houdbaar, ahum... dus of deze groep zal kunnen blijven feesten, is nog maar de vraag.

Maar als zo’n klap er komt, dan heeft de welvarende burger wat vet op de botten om dergelijke tegenvallers te incasseren. Echter, de wat minder financieel bedeelde wereldburger verliest als eerste zijn baan mocht die klap komen. En nu al heeft de armere medemens het zwaar door de toenemende voedselinflatie. Waar dat jaren terug in het Midden Oosten tot de Lente Revolutie heeft geleid (ook zo’n gebeurtenis waarvan experts zeiden dat het een verbetering zou zijn…), zal het effect nu wel eens groter kunnen zijn (punt is dus dat er cost push inflatie kan ontstaan, waar ondanks mindere vraag, prijzen zullen stijgen door gebrek aan vertrouwen in fiat geld).

Kortom, de economische klap gaat komen. Er kan verder uitstel komen als overheden en centrale banken de boel verder blijven oppompen. Maar je kan trekken aan een dood paard wat je wil, het zal niet tot leven komen. Als de klap komt, zal iedereen deze voelen. Echter, de pijn zal zeer oneven verdeeld worden over de verschillende socio-economische groepen. Dit zal tot alsmaar toenemende spanningen leiden tussen rijk en arm (vandaar wellicht dat miljardairs nu roepen om een miljonairstaks). De elite zal de controle niet willen verliezen en zal allerlei herverdelingsmaatregelen nemen (gekoppeld aan een mooi verhaal) om de boel sociaal gezien niet te laten klappen (Great Reset). Maar hiermee doet zij, surprise surprise, aan symptoombehandeling. De ware oorzaken (of in Ruttiaans: de onderste steen, bonnetjes, wob verzoeken), die zullen nooit worden aangepakt.