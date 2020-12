De term big reset wordt al een tijdje gebezigd en is al deels aan bod gekomen in dit blog. Zoals voorheen beschreven, was deze term tot voor kort vooral voorbehouden aan de “outside the box” denkers, maar nu ligt dat anders. Met een kleine naamsverandering, vast ingegeven door die vervloekte woke marketeers, is de Big Reset omgedoopt tot de Great Reset. Great betekent namelijk groots en heeft een positievere connotatie dan Big. Dat is in mijn ogen dan ook het enige positieve er aan. Er ligt een geforceerde groene, digitale en onmenselijke toekomst in verschiet als de wereldleiders hun plannen daadwerkelijk kunnen gaan uitrollen.

Mijn originele gedachte was om de reset van schulden, en alle manieren waarop dat kan worden voltrokken, in kaart te brengen voor een klant. Uiteindelijk nam mijn leesopdracht mij ergens anders heen. Als eerste was het World Economic Forum (WEF) aan de beurt. De organisatie die de meesten kennen van de jaarlijkse ontmoeting in Davos (in 2021 in Singapore!):

“As we enter a unique window of opportunity to shape the recovery, this initiative will offer insights to help inform all those determining the future state of global relations, the direction of national economies, the priorities of societies, the nature of business models and the management of a global commons. Drawing from the vision and vast expertise of the leaders engaged across the Forum’s communities, the Great Reset initiative has a set of dimensions to build a new social contract that honours the dignity of every human being.”

Het WEF stelt dus dat het kapitalisme (het beetje wat wij hadden…) niet meer van deze tijd is en dat bedrijven ook verantwoordelijk zijn voor het welbehagen van mensen (hoi VVD!). In deze strijd om de wereld eerlijker, groener en vredevoller te maken, moet het geheel op wereldniveau worden aangestuurd. Daarmee komt er een New Social Contract (hoi Pieter Omtzigt!), een oude term in nieuwe kruiken. Om Wiki te quoten:

“Er bestaan verschillende filosofieën omtrent het sociaal contract, maar desalniettemin is er een rode draad doorheen al deze ideeën. Het sociaal contract bestaat in grote lijnen uit twee onderdelen: de pactum unionis en de pactum subjectionis. Bij het eerste wordt er een horizontaal sociaal contract gesloten tussen burgers, waarbij men elkaars vrijheid erkent alsook de begrenzing ervan. Bij het tweede onderwerpen de burgers zich aan het absolute staatsgezag en staan ze tezelfdertijd hun vrijheid of een gedeelte daarvan af.”

Nu doelt de WEF dus vooraal op de verticale versie: u levert vrijheden in om de wereld beter te maken. Dat deed u al, maar het is blijkbaar niet genoeg. En het WEF is niet de enige met deze ideeën:

IMF:

“From the perspective of the IMF, we have seen a massive injection of fiscal stimulus to help countries deal with this crisis, and to shift gears for growth to return. It is of paramount importance that this growth should lead to a greener, smarter, fairer world in the future.”

BIS:

“ To steer the reallocated resources [dus de ontslagen mensen en vrijgekomen kapitaal uit de niet groene sectoren] - including human capital - toward sectors that will genuinely benefit the national economy in the long term, policymakers should consider formulating forward-looking industrial strategies (where they don't already exist) that foster investment in infrastructure, climate-friendly industries, and health care .”

University of Sussex:

“public ownership of banks and strategic sectors and massive planned public investment in infrastructure and productive industries and services to restore economic and employment growth.”

Wereldbank:

“A high priority for the world is to lower the carbon emissions from electricity generation, meaning the termination of new coal- and oil-dependent power generation projects and the wind-down of existing high-carbon generators.”

OECD:

“This is not the time to repeat the mistakes of the 2008-2020 and start engaging a retreat and falling back into the “austerity trap”. Governments must maintain and deepen massive, sustained support to the economy, including fiscal packages and support for wages and businesses. It is hence crucial to focus on the “quality” rather than “quantity” of debt and investment, including by investing in quality jobs, green and digital transformations, public health and education systems.”

EU:

“The European Green Deal is our new growth strategy – for a growth that gives back more than it takes away. It shows how to transform our way of living and working, of producing and consuming so that we live healthier and make our businesses innovative. We can all be involved in the transition and we can all benefit from the opportunities.”

Cambridge University:

“But for any business, organization, government or United Nations agency serious about addressing long-term sustainability challenges, the opportunity is there to use these five practical actions to press the global reset button.”

VN:

“New Social Contract and New Global Deal. The COVID pandemic has highlighted that efficiency can stand in the way of resilience needed for human security. Countries instead need to identify a goal— whether improved health or food security, better connectivity, or greater use of renewable energy sources—and define transformational public policies that create conditions for businesses to innovate and lead globally in finding solutions. The pandemic has created an opportunity for a global reset. We must seize it.”

Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar wat de rode draad is dat het huidige economische systeem en het huidige politieke systeem niet geschikt zijn om deze omslag (reset) te bewerkstelligen. De pandemie heeft wellicht de neuzen dezelfde richting op doen gaan en dat moeten beleidsmakers verder uitbuiten om de Great Reset te bewerkstelligen. Burgers en (niet Groene) bedrijven moeten vrijheden inleveren. Zelfs nationale overheden moeten dat, want dit zijn wereldwijde problemen die alleen op wereldniveau opgelost kunnen worden.

Ze willen een soort EU maar dan op wereldniveau. De aluminiumhoek komt dan gelijk met de New World Order (NWO) aan zetten en ze hebben een punt. Maar vervuilen dat punt met vaccinaties, 5G, lizardpeople en weet ik wat. Punt is dat het geen complot maar een politieke visie is; de elite heeft een gedroomde wereldbeschaving voor ogen en probeert de weg daar naar toe te vinden. De automatische response van deze maakbare wereld elite is altijd hetzelfde: meer centralisatie van de macht om de aansturing naar de gewenste eindstaat mogelijk te maken. Iedere keer falen zij, maar zij zien dat falen als HET bewijs dat er meer overheid, meer centralisatie moet komen om hun doel te bereiken. Het doel heiligt alle middelen en bij een heilig doel nog meer zo.

In de financiële wereld is dit al goed te merken. De ESG (environmental, social, governance) regels worden volgend jaar strenger. Zoals beschreven in “Overheid neemt financiële sector over” worden beleggers steeds meer geforceerd bedrijven te financieren die Groen/ESG zijn. Bedrijven die niet Groen zijn, die zullen steeds meer moeten betalen op de financiering die zij aangaan, maar uiteindelijk zullen zij door overheden (door middel van onder andere ESG regels) afgesneden worden van financiering. Al het kapitaal en alle werknemers uit de niet Groene sectoren moeten dan “herplaatst” worden door de overheden (zie BIS quote hierboven).

Dit betekent dat aandelenbeurzen en wellicht alle financiële markten eigenlijk alleen nog in naam zullen bestaan. Koersen worden door overheden bepaald. Dat dit niet direct maar indirect gebeurt (de actoren worden een bepaalde kant op geforceerd) is wellicht een innovatie die de USSR vast nog een aantal extra jaren had kunnen geven. Alles moet en zal naar ESG.

De enige die hier nog aan wat had kunnen doen, was die botte hork in de VS: Trump. Nu Biden het stokje over gaat nemen, USD 2 biljoen aan Groen wil uitgeven en het Parijs-akkoord weer wil bekrachtigen, is de laatste stok achter de deur verdwenen. We gaan de totalitaire hel op wereldschaal tegemoet. Maar het is een Groene toekomst, dus dan is het niet erg, toch?

Het kan ook zijn dat de elite door heeft dat onze schuldgedreven economie en maatschappij op barsten staat en als dat barsten gebeurt terwijl er geen goed verhaal ligt, het volk in opstand zal komen. Dan verandert de situatie in bijltjesdag. Letterlijk. Dat kan ook de gedachtegang zijn achter de Great Reset. Wie het weet, mag het zeggen. Maar mensen tegen hun wil deze (of welke andere) kant op te doen bewegen, dat zie ik nu juist als de aanleiding voor een bijltjesdag. Als je mensen in hun zijn, in hun menselijkheid onderdrukt, dan zal dat ooit tot een uitbarsting leiden (natuurlijke systemen corrigeren zichzelf altijd). En dat is de reden waarom ik centralisatie als het gevaar van onze tijd zie.

DAVOS - Wopke Hoekstra tijdens het World Economic Forum, dat dit jaar 50 jaar bestaat. ANP ROBIN UTRECHT