Toch wel apart die maga's. Niet alleen in Amerika maar ook hier. Eerst bestormen ze op instructies het Capitool om Mike Pence, Nancy Pelosi etc te vermoorden en toen dat niet gelukt is likken ze hun wonden en gaan ze gewoon van alles verzinnen wat nergens op slaat. Echt alle maga's hier herhalen als schapen (beeh beeh beeh) dingen die gewoon pertinent onwaar zijn. Dit vind ik nogal raar. Ik bedoel Biden is oud, en alles behalve perfect. Dit wist de Amerikaanse kiezer ook. Ze zijn in overgrote getallen gaan stemmen niet voor Biden maar TEGEN Trump. Gewoon omdat hoewel veel het niet eens zijn met Biden alles, maar dan ook alles beter zou zijn dan Trump.

Het begint nu echt ernstig zielige vormen aan te nemen. Na al die jaren word het niet tijd voor extreemrechts om hun hersenen te gaan gebruiken en gewoon inhoudelijk te worden?

Ik vrees dat dit nooit zal komen omdat authoritarians vooral lui en dom zijn. Lezen is voor sukkeltjes, en intelligent zijn is een teken van zwakte. Het is niet bepaald het beste wat het westen heeft te bieden.

Maar goed, Trump zal zijn "Patriot" party wel beginnen (mits hij niet veroordeeld wordt voor het aanzetten tot een gewelddadige coup) en dan is conservatief en extreemrechts in 1 klap gemarginaliseerd.

Well done.