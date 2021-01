Ikzelf had het volgende ideetje: een enorme database van alle medische kennis, misschien door Google/Wikipedia. De bedoeling is dat een leek of in ieder geval niet per se een dure hoogopgeleide arts zelf de weg kan vinden wat en hoe precies de oorzaak c.q. behandelingsmethode is van een bepaalde patiënt, inclusief behandelingsplan en welk medicijnen er nodig zijn, via een AI ondersteunde zoekboom..

De bedoeling is gericht op arme landen/ontwikkelingslanden, maar ook zelfs de USA.

Oftewel, de kennis en methoden die 99 % zich bewezen hebben, kom je te weten via een soort zoekboom, in de toekomst kunnen daar ook samples/monsters/DNA etc aan toegevoegd worden. Oftewel: het overbodig maken van dure en schaarse artsen, en de gezondheidszorg dus goedkoper en beter maken. De kennis en het systeem wordt dag na dag verbeterd en aangepast.

Dan nog een pikant detail/idee:

De kennis die algemeen geaccepteerd is, zoals bijv: hoe een blindedarmontsteking te behandelen komt bijv in groen.

Experimentele ideeën in bijv. oranje, betekent in veel gevallen geeft dit goede resultaten, maar moet nog beter uitgewerkt worden

en zelfs totaal nieuwe ideeën kunnen bijvoorbeeld in rood aangegeven worden.

Zelfs een afdeling alternatief, zoals bijv de werking van vitamines en kruiden.

De bedoeling is in feite een up to date medische encyclopedie, maar met het juiste recept en behandelmethode. Dus in feite kan dan een verpleegster de "wijsheid en kennis" van een dokter hebben.

En later AI, medicamenten die zelf gemaakt worden met printen e.d. Oftewel, dit is het begin van de toekomst. Ik zeg met nadruk begin. Natuurlijk 1000 mitsen en maren, maar ik zie het wel voor me. Een bundeling van AI, alle kennis die er nu is, en hopelijk wordt de gezondheidszorg dan beter en goedkoper. Maar goed, het was een idee.