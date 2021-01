Even checken nog of het dronken ironie is, maar op de website van de comitédrinkers van 4 & 5 mei is te lezen dat Abdelkader Benali bij nader inzien toch géén voordracht doet voorafgaand aan de Dodenherdenking. Mogelijk heeft hij door dat het die dag om heel veel joden gaat en daar wordt hij ongemakkelijk van De schrijver raakte in opspraak vanwege twijfelachtige opvattingen over het Oude Volk, die hij woensdag nog probeerde af te doen als 'zwarte humor' en 'meligheid' en ‘ja maar jullie jullie jullie' maar vandaag is het ineens “op 4 mei komen we bij elkaar om te herdenken en de discussie rond mijn uitlatingen mag mensen daarbij niet hinderen. Daarom heb ik besloten dat het beter is als een ander de lezing houdt." Van ons had ie niet weg gehoeven, maar ja. Comité 4 en 5 mei staat nou niet echt bekend om hun dappere verzet.

Lol hij gaat het wel schrijven

Die zit dus vanavond in een talkshow