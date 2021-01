Is dat die van die witte billen? Och, wat boeit het eigenlijk. De PvdA heeft zichzelf 20 jaar geleden al het moeras in gemanoeuvreerd. Eerst door de Partij voor de Allochtoon te worden, vervolgens stemvee te gaan importeren, en toen dat er voldoende was, begon het voor zichzelf. (DENK). Oninteressante splinterpartij. Zo'n Ascher ook. Ohhh, ik offer mezelf op. Ja, maar had dat nou even zo gespeeld dat je Rutte meegetrokken had. Nu houdt je em uit de wind. (of was dat de bedoeling?)