Even een gewetensvraag he, voor de mensen die maar al te gemakkelijk zo voor al die lockdowns en avondklok zijn etc.

In een normaal jaar zorgt de seizoensgroep voor ergens tussen de 5000-10000 doden.

Als we nu voor het gedachtenexperiment gemakshalve even aannemen dat die lockdown helpt etc en we onder andere daarom bijna geen griepgevallen/doden zien. Gaan we dan als corona voorbij is, ook elk jaar een lockdown in om die mensen te beschermen? We kunnen ze immers beschermen, dat laat deze lockdown wel zien. Nee natuurlijk niet, de bijkomende schade daarvan is veel te groot.

Er zijn dus mensen hier in de panelen die anderen de maat proberen te nemen door ze weg te zetten als monster omdat ze afvragen of het het allemaal waard is om een groep oudere mensen te beschermen. Of op zijn minst willen praten over een redelijkere verdeling van belangen.

Als je niet in beide gevallen(Nu maar ook met reguliere griep) pleit voor een lockdown dan ben je ook hypocriet want het enige waar je dan over dan debatteert is niet het principe maar wat een accetabele hoeveelheid doden is.

Het is het aloude ford pinto argument van Milton Friedman. maar dan in coronavariant.

Als afsluiter, als je voor een avondklok bent waarom dan eigenlijk niet voor nog veel verdergaande maatregelen? Zonder goede reden op straat? Het gevang in. Uitbraak in een appartementengebouw? Deur barricaderen net als in China. Niemad meer naar de supermarkt, de overheid brengt boodschappen rond. Alles om mensen te beschermen toch?

Als je hier niet voor bent ben je ook gewoon een Opa en Oma moordenaar.

Dus voordat je iemand bij de neus probeert te nemen en hoog van de morele toren blaast denk dan ook even na over bovenstaande.