>>Nederland staat bekend als een van de verstandige, efficiënte landen van Europa. Gevraagd om te voorspellen welke regering het meest waarschijnlijk zou instorten in het licht van een nationaal schandaal, zouden veel EU-kijkers niet hebben gegokt op de regering van Mark Rutte.

Maar hoewel de politieke gevolgen buitengewoon waren - Rutte fietste eerder vandaag naar het paleis om het ontslag van zijn hele kabinet bij de koning aan te bieden - heeft het schandaal dat eraan voorafging een merkwaardig Nederlands gevoel. Hun mislukking? Slecht beheer van het complexe kinderbijslagstelsel van het land. Duizenden ouders zijn tot financiële ondergang gedreven. Een parlementaire commissie die vorige maand naar het fiasco van de belastingdienst keek, noemde het een ‘ongekende onrechtvaardigheid’; kritiekloze kritiek die Rutte op de neus nam en het omschreef als 'eerlijk' toen hij het aftreden van zijn kabinet aan de wereld aankondigde.

In het afgelopen decennium werden zo'n 20.000 ouders door de belastingdienst ten onrechte als fraudeur bestempeld - soms vanwege de kleinste fouten in de formulieren voor kinderbijslag - en werden ze achtervolgd voor elke cent die ooit werd geclaimd. Met ‘schulden’ van tienduizenden euro's verloren sommigen hun huis, huwelijk, baan en zelfs kinderen.

Eerder deze week trad voormalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher af als Labour-leider van de oppositie vanwege zijn rol in de furore - toenemende druk op het kabinet om daadkrachtig op te treden. Hoewel het aftreden van de regering een extreme en zeldzame stap is - voor het laatst gedaan in 2002 - zal het hele kabinet, behalve minister van Economische Zaken Eric Wiebes, in een ‘conciërge’ functie blijven, voornamelijk om coronavirusmaatregelen te beheren tot een algemene verkiezing in maart. De Covid-crisis is een effectieve bron van politieke stabiliteit gebleken. Op een persconferentie op vrijdag sprak Rutte in karakteristiek liberale bewoordingen:

"

De rechtsstaat moet burgers beschermen tegen een almachtige regering en hier is het op een vreselijke manier misgegaan ... Op elk niveau, in het hele politieke, administratieve en gerechtelijke systeem zijn fouten gemaakt die duizenden ouders met enorme problemen hebben achtergelaten en de verantwoordelijkheid ligt bij het zittende kabinet en nergens anders.

De premier zei dat de eerste prioriteit van zijn ‘conciërge’ regering erin bestond ervoor te zorgen dat geld wordt teruggegeven. Een pakket van € 500 miljoen (£ 450 miljoen), beloofd vorige maand, geeft elk minstens € 30.000 (£ 26.700) aan ongeveer 10.000 ouders. Rutte zei dat de betalingen geld in de zakken van de ouders zouden zijn in plaats van alleen maar verdere schulden af ​​te lossen. Sommige mensen zullen meer krijgen als ze meer verschuldigd zijn, maar het hele parlement is het ermee eens dat snelheid van essentieel belang is, waarbij sommige van deze onrechtvaardigheden jaren teruggaan. Hij beloofde ook veranderingen om voor meer openheid in de overheid te zorgen. De belastingdienst heeft toegegeven dat 11.000 ouders met dubbele nationaliteit het doelwit waren van speciale controle in de zaak - Rutte beloofde het systeem te hervormen als zou blijken dat dergelijke controle op racisme was gebaseerd.

Toch zijn er mensen die twijfelen of de bedoelingen achter het massale ontslag volkomen rechtlijnig zijn. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, zegt dat het massale ontslag volgende week een parlementair debat over de kwestie zou kunnen blokkeren.

Ondertussen waren enkele van de getroffen ouders teleurgesteld dat Rutte, die sinds 2010 aan de macht is, zonder meer weigerde persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en af ​​te treden als leider van zijn Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De centrumrechtse liberalen voeren momenteel de leiding in de peilingen en willen over twee maanden bijna een derde van de zetels in het parlement innemen, wat betekent dat Rutte waarschijnlijk de volgende regering zou vormen en zijn premierschap voor een vierde termijn veiligstelt.

Ouders zoals de 45-jarige Kristie Rongen blijven achter met een bitterzoet gevoel. Ze werd gedwongen om € 92.000 (£ 81.800) terug te betalen voor kinderopvang die namens haar drie kinderen werd geclaimd, met enorme financiële en psychologische gevolgen - op een gegeven moment had ze alleen genoeg voedsel om haar kinderen brood en boter te geven voor het avondeten. ‘Ik ben zo blij [dat het kabinet is neergelegd] maar het weer opstaan ​​van Rutte is een klap in het gezicht voor ouders’, zei ze. 'We zullen niet stoppen.'

Rongen is een van de 20 eisers die een rechtszaak zijn aangespannen en een beroep heeft gedaan op het Hooggerechtshof om vijf hoge politici, waaronder minister van Economische Zaken Eric Wiebes, te veroordelen wegens ‘criminele nalatigheid’. Zo'n stap zou betekenen dat, als de speciale aanklager van de rechtbank ermee instemt de zaak voort te zetten, de minister van Justitie zou beslissen of die parlementsleden strafrechtelijke vervolging en sancties moeten ondergaan. Vasco Groeneveld, hun advocaat, vertelde me dat de ouders niet van mening waren dat politieke acties voldoende waren:

"

Mijn klanten zijn hier blij mee, maar het maakt voor onze claim niets uit. Het gaat om politieke verantwoordelijkheid maar wat ons betreft gaat het nu om strafrechtelijke aansprakelijkheid: ze willen de financiële vergoeding waar ze recht op hebben maar ook, als de overheid haar eigen burgers zo onrecht heeft aangedaan, een strafrechtelijk onderzoek naar de politici.

Het christen-democratische parlementslid Pieter Omtzigt, die sinds 2017 campagne voert voor de ouders, zei echter dat de val van de regering een belangrijke stap was die moet leiden tot meer openheid in de overheid, waaronder een constitutioneel hof om de rechten van de burger te beschermen. ‘Het kabinet heeft de juiste conclusies getrokken, maar het aftreden zal alleen symbolisch zijn als het niet gepaard gaat met het oplossen van de essentiële problemen die onze rechtsstaat hebben weggevreten’, zei hij. ‘Het zal een lang proces worden.’

Terwijl dat lange proces aan de gang is, heeft Rutte een motie van wantrouwen effectief afgewend en legt hij de basis voor zijn herverkiezing. Die fietstocht naar het paleis om zijn regering te ontbinden, zou wel eens een omweg kunnen blijken te zijn op zijn politieke reis.<<