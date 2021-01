: Nee dat mag u niet. En dan leest u ook niet goed. Dat dit kabinet fouten heeft gemaakt in dit dossier staat vast. Als dit tot opstappen leidt, dan is dat zo. Blijkbaar nodig. Maar dat staat los van Rutte zijn toekomst. Er staat nergens in de wet dat je niet alsnog een volgend kabinet mag leiden. En we kunnen hier heel schreeuwering Rutte ter verantwoording roepen, maar de man is natuurlijk enkel geinformeerd over dit dossier. Meer niet. En dat hij met zijn kabinet niet adequaat gehandeld heeft uit zich vervolgens in aftreden en genoegdoening aan de slachtoffers. Wellicht later dan gewild maar het komt er heus. Maar het lijkt allemaal nooit genoeg, in dit land zijn we pas tevreden als iemand opstapt, weg is en nooit meer terugkomt. Maar dan komt de volgende en begint de woede van voren af aan. Kortzichtig.