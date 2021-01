Volgens The Times of Israel heeft de grootschalige vaccinatie (nu al >2 miljoen) een merkbaar effect op de verspreiding van het coronavirus www.timesofisrael.com/how-well-does-t...

Tot nu toe was de snelle uitrol van Israëls vaccinatie tegen coronavirus wereldwijd de bron van ontzag, jaloezie (en enige kritiek). Maar met de publicatie van voorlopige gegevens over hoe honderdduizenden mensen op de inentingen hebben gereageerd, wordt het ook de bron van baanbrekende inzichten die naar verwachting de vaccinatie-inspanningen wereldwijd zullen helpen versterken.

Het meest opvallende is dat de gegevens die dinsdag door het ministerie van Volksgezondheid zijn vrijgegeven, aantonen dat het vaccin de infectieniveaus onder de steekproefomvang aanzienlijk verlaagt, zelfs voordat volledige bescherming begint na de tweede van twee doses.

Artsen hebben het infectieniveau gevolgd bij ongeveer 600.000 mensen die het Pfizer-BioNTech-vaccin kregen, een groep die bijna 30 keer groter was dan degene die betrokken was bij de grootschalige fase 3-studie die voorafging aan de goedkeuring van de injectie door de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid kondigde aan dat het vaccin 14 dagen nadat de eerste van twee injecties is toegediend, infecties met ongeveer 50 procent vermindert. Ze zei dat de gegevens voorlopig zijn, en gebaseerd op de resultaten van coronavirus-tests onder zowel degenen die het vaccin hebben gekregen als degenen die dat niet hebben gedaan, die de facto als controlegroep dienen.

Afzonderlijk maakten twee van de vier zorgverleners in Israël hun eigen cijfers bekend, die enigszins verschilden van de gegevens van het ministerie van Volksgezondheid: Maccabi noemde een vermindering van 60% van het aantal infecties, en Clalit rapporteerde een kleinere vermindering.

Clalit's innovatiehoofd Ran Balicer, die ook voorzitter is van het deskundige adviesteam van de overheid over het omgaan met de pandemie, zei dat degenen die vaccins hebben gekregen een normaal infectiepercentage hebben totdat immuniteit na ongeveer twee weken lijkt te beginnen.

"Grafieken lopen uiteen op dag 14 met een daling van 33% onder de gevaccineerde ouderen, zonder een vergelijkbare trend onder de niet-gevaccineerde ouderen", zei hij. Hij voegde eraan toe dat er meer informatie zou komen uit meer gedetailleerde peer-reviewed onderzoeken die momenteel aan de gang zijn.

Maccabi meldde dat het aantal besmettingen afnam van ongeveer 40 op 100.000 mensen in de eerste 12 dagen na vaccinatie tot ongeveer 15 op 100.000 op dag 13 tot 21 - een vermindering van 60%.

Het is onduidelijk waarom de cijfers precies verschillen, maar een factor lijkt het feit te zijn dat Maccabi gevaccineerde mensen van alle leeftijden in zijn onderzoek heeft opgenomen, terwijl Clalit dat niet deed.

Tijdens de onderzoeksperiode was het vaccin alleen officieel beschikbaar voor 60-plussers. Jongere mensen die de moeite hebben genomen om reserveafspraken te vinden, zijn waarschijnlijk meer gezondheidsbewust dan de algemene bevolking, dus Clalit verwijderde ze uit het onderzoek om de 'generaliseerbaarheid' te vergroten.

Er is ook bezorgdheid dat mensen minder snel worden getest op coronavirus nadat ze een opname hebben gemaakt, waardoor de gegevens scheef staan.

Desalniettemin lijken de cijfers het duidelijkste bewijs tot nu toe te bieden voor hoe lang het duurt voordat de immuniteit begint na het krijgen van de eerste dosis van het Pfizer-BioNTech-vaccin.

"Ik vind het verbazingwekkend dat Israël binnen twee tot drie weken gegevens heeft verzameld van honderdduizenden geïmmuniseerde mensen", zei immuniteitsexpert Cyrille Cohen, een lid van de adviescommissie voor vaccins van het ministerie van Volksgezondheid. "Dit kan helpen bij het beantwoorden van cruciale vragen over het onmiddellijke beschermende effect van één dosis vaccin."

Nu Israël deze week een tweede dosis begint af te geven, zal de lopende studie binnenkort ook licht werpen op hoe lang het duurt voordat volledige immuniteit effect heeft, en uiteindelijk gezondheidsfunctionarissen meer informatie geven over hoe lang die immuniteit duurt, beide belangrijke vragen.

"In zekere zin is Israël een zeer grote klinische proef geworden", vertelde viroloog Rivka Abulafia-Lapid van het Hadassah Medical Center aan The Times of Israel.

Hoewel de VS en het VK allebei meer vaccinaties uitdelen dan Israël in grote aantallen, missen ze allebei de gecentraliseerde elektronische administratie van de vier gezondheidsonderhoudsorganisaties van Israël, die de taak hebben om het merendeel van de schoten te verspreiden.

"Omdat iedereen in Israël lid is van een HMO en hun gegevens worden bijgehouden samen met hun achtergrondgegevens, betekent dit dat we een goed beeld krijgen van de reactiesnelheid op het vaccin, in de context van leeftijd, geslacht en bestaande medische aandoeningen," Abulafia- Lapid zei.

Het verlangen naar Israëlische statistieken zou ook de bereidheid van Pfizer ondersteunen om Israël snel te voorzien van vaccindoses.

Pfizer verwacht medische gegevens in ruil voor vaccins - openbaar beschikbare informatie, volgens het ministerie van Volksgezondheid, hoewel sommige analisten vermoeden dat het meer onthullend zal zijn. Wat er ook wordt verstrekt, het betekent dat Pfizer niet hoeft te volstaan met een algemene blik op infectiepatronen, maar gedetailleerde informatie zal bekijken van het zeer geavanceerde medische dossiersysteem van het land.

Verwacht wordt dat Israël begin februari het enige land is waar het grootste deel van de oudere bevolking volledig is gevaccineerd. Een blik op de gegevens geeft een ongeëvenaard beeld van hoe het vaccin presteert in een reële omgeving voor degenen die het het meest nodig hebben.

"De werkzaamheid, dat wil zeggen de prestatie in proeven, was 95%, maar het grote probleem is nu wat er in de echte wereld gebeurt", zegt Cohen, hoofd van het immunotherapie-laboratorium aan de Bar Ilan University in Ramat Gan. "De steekproef van mensen in een klinische proef geeft belangrijke informatie, maar het is nog steeds een steekproef, zoals de steekproef die wordt gebruikt bij verkiezingen voor verkiezingen."

Net zoals opiniepeilingen niet altijd een nauwkeurig beeld geven van de werkelijke stempatronen, geven klinische onderzoeken niet noodzakelijk een exact beeld van de effectiviteit van een vaccin wanneer het op grote schaal in de samenleving wordt toegepast.

Tijdens de fase III-studie van Pfizer kregen zo'n 8.700 mensen van 56 tot 85 jaar de prik. Israël heeft tot dusver meer dan een miljoen mensen van 60 en meer geïnjecteerd met ten minste één dosis, meer dan 120 keer het aantal dat in het onderzoek is opgenomen. De omvang van de beschikbare gegevens is verbijsterend, en elke dag worden tienduizenden meer gevaccineerd.

"Om Star Trek te parafraseren: we gaan moedig waar nog geen land is geweest", zei Cohen. "Sommige landen zeggen dat ze‘ afwachten ’voordat ze het vaccin toedienen. Israël, met de nadruk op een wetenschappelijk onderbouwd 'kies voor het leven'-ethos, koos voor een andere benadering - en we lijken nu klaar om de werkelijke en vitale resultaten en observaties te bieden die hopelijk een goede basis zullen vormen voor anderen om te stoppen met wachten en omarmen. het vaccin. "