Sorry hoor. We mogen niet schelden van de Bond tegen het Vloeken maar dit is nou het schoolvoorbeeld van een teef. Het crackgezicht stapte in Gorredijk (Frl, 7.360 inwoners) op de bus en probeerde in te checken met 'een e-ticket op haar telefoon'. Kulverhaal natuurlijk, ze was gewoon schraal, en dus vroeg de buschauffeur haar terug te keren naar de haar welbekende stoep. Alzo geschiedde, maar niet voordat mevrouw de buschauffeur in z'n gezicht had getuft. We zijn hier heus niet van suiker maar personen die tuffen moeten terstond oprotten naar de hel. Derhalve, zoek zoek deze vuige vrouw. Filmpje is uiteraard van een maand geleden want er moet natuurlijk ook gewoon koffie gedronken worden!