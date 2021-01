Gefeliciteerd Nederland! Het aantal coronabedden in 's lands verpleeghospitaals is weer onder de 2000. En ook weer wat mensen van de IC af, dus dikke prima met die daling 5 dagen op rij. Nu niet denken dat we ergens zijn, want we zijn nergens. U wordt door uw overheid allemaal in supermarkten gepropt, en daar is het inmiddels veels te gezellig. In China zeggen ze gewoon snoeihard dat er 1 persoon per huishouden 2 x per week proviand mag gaan halen. En dat werkt daar ook. Hier niet. In Nederland staat men lekker te kletsen bij de non-food schappen in de Vomar, 20 verschillende bloemstukjes aanraken in de AH, gaat men massaal naar de sneeuw in Limburg, en/of demonstreren tegen faksisme in Amsterdam. Pandemisch-technisch niet bijster slim natuurlijk, en zo modderen we naar maart april mei juni juli en is alles echt helemaal naar de klote en failliet, behalve die fukkers met overheidssalarii en wachtgeld. Na de break een prima draad over pandemietjes aanpakken met een MOKERHAMER van koudgewalst keihardium (of hier in threadreader).