@Joris Beltsin | 08-01-21 | 11:40: Dat is de consequentie van neit vaccineren. Jarenlang groepsimmuniteit opbouwen, mogelijke gevaarlijke mutaties, etc etc. Daar moet je dan ook eerlijk over zijn. U begint over risicobeheersing, dan moet die oopk in de cocktail. Ik weet ook niet of het veel erger is. Ik zie nu wel om mij heen -niet zozeer bij mijzelf- mensen van wie hun levenswerk (horeca zaak, winkels) instorten die totaal geen perspectief zien. Ik zie mensen die voor immense uitdagingen staan om hun kinderen thuis onderwijs te moeten geven en beiden ook moeten werken. Ik zie mensen die 0,0 ontspanning kunnen vinden doordat alles wat ze altijd deden dicht was. Tuurlijk kan dat anders en mensen kunnen zich aanpassen, maar burnouts en stress was voor Corona al een serieus probleem, dat wordt hierdoor niet minder. Je kiest eigenlijk voor 2 onbekende risico's. De langetermijn effecten van mRNA vaccins vs langetermijn effecten van lockdown op lockdown. Los van gezondheidseffecten, denk ook even aan stabiliteit van regeringen, politieke systemen etc. |Voor je het weet escalleert de zooi en zit je in een wereldoorlog of burgeroorlog of krijg je allerlei rellen en opstanden. Dat is een reeel risico als je dit niet managet.

Ik weet niet of het klopt en dit meegewogen is, maar ik vind het om die reden te makkelijk om te zeggen: de lange termijn risico's zijn niet bekend dus ik neem het vaccin niet. Wie weet is het een vaccin voor meer ellende dan alleen corona. Als ik het dan enigzins filosofisch mag beschrijven.