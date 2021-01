Ik besef met dat deze uitleg hier grotendeels aan dovemansoren besteed is, maar wie echt wat meer wil leren over "wat er achter de cejona zit", die hoeft zich enkel even te verdiepen in de Spaanse Griep van 1918.

De Spaanse Griep pandemie duurde ruim 2 jaar, grotendeels ook door een combinatie van onwetendheid, onkunde en gebrek aan het opvolgen van regels (die óók toen al gesteld werden). Ik raad iedereen aan om de docu “The Spanish Flu & How The World Recovered” eens te bekijken:

www.youtube.com/watch?v=d0AoRkmj9YM

De parallellen met de huidige situatie zullen velen wellicht de ogen doen openen en tevens inzien dat alle complotverhalen rondom Covid echt volledige onzin zijn.

Oók toen was de zorg overbelast. Oók toen waren er lockdowns. Oók toen zagen mensen het als een beperking van hun vrijheid. Oók toen waren er een eerste, tweede en derde (en zelfs vierde) golf. Oók toen waren mensen onzeker over vaccinatie (begrijpelijker dan nu, aangezien vaccineren toen nog in de kinderschoenen stond), en óók toen hadden mensen geen zin om aan mondkapjes en afstand houden te doen (hetgeen overigens achteraf niet zo verstandig bleek te zijn…).

100 jaar geleden gebeurde er hetzelfde als nu, en werden dezelfde soort strikte maatregelen genomen (incl. lockdowns), terwijl er nog géén Bill Gates, 5G, WHO, EU, Trump, BLM of wat dan ook waren. De geschiedenis herhaalt zich simpelweg en de natuur kiest gewoon soms haar eigen, venijnige, pad…

Dat we discussiëren over de schoenen van Hugo, het handelen van Rutte, het huwelijk van die kale, de wijze waarop we maatregelen nemen, allemaal prima, maar laten we niet voorbij gaan aan de simpele feiten.

Ow en, om nog even terug te komen op de Haarlemse kruidenvrouwtjesbijeenkomst en soortgelijke zaken, dan is het nog wel aardig om even te verwijzen naar de ‘Liberty Loan Parade’ zoals die in 1918 in Philadelphia werd gehouden, zonder zich iets aan te trekken van de toen heersende pandemie. Wat er toen gebeurde zal u verbazen!1!!

Tot slot, wist u dat de Mortality Rate van de Spaanse Griep (afhankelijk van welke bron je citeert) niet veel verschilt van Covid-19 (afhankelijk van de leeftijdsgroep, land etc.)? Het gaat dus niet om het percentage, maar om de wet van de grote getallen…

En om die grote getallen te voorkomen, hebben we weinig andere middelen dan lockdowns (totdat we gevaccineerd zijn).

Dank voor uw aandacht!