Nou Nederland. Dat was 'm dan. De allereerste vaccinatie tegen corona ter wereld in Europa in West-Europa in de Benelux in Nederland. Een historisch moment vol historie, en wat is zo'n historisch moment zonder een fair and balanced nabeschouwing met cijfers voor de prestaties van de diverse hoofdrolspelers. Komt ie dan.

Die ietwat ongemakkelijke mevrouw op de VWS-stream: een 6-

Het was niet best, natuurlijk. Maar beter dat de overheid deze mevrouw haar ding laat doen, dan dat we voor weten wij niet hoeveel belastingcentjes Floortje Dessing of een andere NPO-mevrouw inhuren om een livestream vanuit Veghel aan elkaar te praten.

De speech van André Rouvoet: een 3

We zouden wel iets aardigs willen zeggen over de toespraak van André Rouvoet, ex-minister van Schaamhaarzaken en thans onze nationale opper-GGD'er, maar we weten niets aardigs. Wat een inspiratieloos systeemplafondgekeuvel was dit zeg. Dat kijken op een briefje, dat benoemen van alle betrokken partijen en dat gezwam over of het nou wel of niet een symbolisch moment is. Een flinke tegenvaller.

De prik: een 7

Prima prik. Voor zover wij verstand hebben van prikken, dat is.

De knipoog van Sanna: een 10

JAAAAAA