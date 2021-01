Ferry Doedens (Goede Tijden Stijve Tijden) die gaat handwandelen met zijn broekhond hebben we maar een keertje laten gaan, we hadden wel wat beters te doen enzo. Gelukkig is daar het onvolprezen Shownieuws (John de Mol) om het land op de hoogte te brengen van het feit dat Ferry zijn doedelzak heeft leeggetoeterd in de wasbak, met een heus screenshot uit het fragment en professioneel televisiegezicht Patty 'face' Brard die het gebeuren schijtlollig mag duiden, en ook bij RTL Boulevard weten ze in geuren en kleuren te vertellen dat de wasbak helemaal is afgetopt. Natúúrlijk hadden ze 'm gezien, en natúúrlijk had heel Hilversum 'm al gezien, zoals dat gaat bij die dingen, en natúúrlijk mogen RTL Boulevard en Shownieuws meewarig beppen over de eenogige anaconda van een gevallen televisiesterretje, natúúrlijk zit dat filmpje al in alle appgroepen en natúúrlijk sturen ze 'm met de hand voor de mond door naar al hun vriendjes en vriendinnetjes, en natúúrlijk klimmen ze in de pen voor pamfletten als het filmpje op internet verschijnt, en natúúrlijk pakken ze de telefoon om adverteerders te bellen wegens WALGELIJK en LAAT DIE JONGEN TOCH. Maar niet voor Shownieuws & Patty Brard, want dan mag het.