Teevee is een soort inductiekooktoestel, de bal gehakt ben je zelf.

Medelijden met de mensen die het weet te boeien, zij hebben next level vegetatieve toestand bereikt. "By this time the soma had begun to work. Eyes shone, cheeks were flushed, the inner light of universal benevolence broke out on every face in happy, friendly smiles.

Even Bernard felt himself a little melted."

Kijk en luistergeld wordt te 020 afgetroggeld via het abo op kabelinternet.

En anders sluit u maar een abootje af bij de andere monopolist,

die met een Ka en die als eerste begon met de diepe packetten inspecties.

Het concessiehoofd is spoorloos en restitutie onbespreekbaar.

Van neuqseks krijg je of piemelrot of de alimentatiefus.

Veel dingen waren beter, toen we nog in een land woonden.

Arme kinderen die omstreeks anno nu worden geboren.

Wie is John B. Calhoun?