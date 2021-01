En dan schakelen we nu over naar de LIVESTREAM van TV West van de Nieuwjaarsduik, die niet doorgaat. Voor de duidelijkheid: er is dus wél een livestream, maar géén Nieuwjaarsduik (waar dus wel een livestream van is). Het schansspringen is dit jaar toch niks aan, dus tot het darten begint gaan we gezellig kijken naar allemaal mensen die niet in het koude water bij Scheveningen springen, omdat ze er niet zijn.

Okee Pim