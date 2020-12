En daar hebben we die hele organisatie in samenwerking met het goorste merk van Nederland niet voor nodig. Hieronder het recept voor erwtensoep. En help een noodlijdend 'Nederlands' bedrijf in de zwarte cijfers door een rookworst te kopen bij de HEMA.

INGREDIËNTEN

500 gr spliterwten

2 karbonades

2 speklappen

3/4 knolselderij

3 preien

4 wortels

150 gr aardappels

2 laurierblaadjes

4 peperkorrels

1-1,5 liter bouillon

1 HEMA rookworst

INSTRUCTIES

Doe een klontje boter in de pan waarin je de soep gaat trekken. Wanneer de boter gesmolten is, voeg je de karbonades en de speklapjes in de pan toe en bak je deze even tot ze bruin zijn.

Doe nu een liter van de bouillon bij het vlees in de pan en breng het aan de kook. Hierna het schuim eraf scheppen.

Spliterwten afspoelen in een vergiet en hierna bij de afgeschuimde bouillon doen. Ze hoeven niet eerst te weken.

Laurierblaadjes, peperkorrels en een liter water erbij doen. Breng het geheel weer aan de kook. Wordt de soep te dik dan kun je er nog wat extra bouillon aan toe voegen indien nodig.

Alle groenten wassen, schoonmaken en in stukjes snijden . Wanneer alles gesneden is, doe je alle groenten in de bouillon, vuur laag zetten en de soep anderhalf tot twee uur laten pruttelen.

Haal de karbonade en speklapjes uit de soep en laat deze even afkoelen. Verwijder eerst alle bot uit het vlees en snijd dan het karbonadevlees klein en doe het weer in de soep.

Snijd vervolgens ook de speklap in kleine stukjes en bak deze nog even aan in een koekenpan tot hij lekker krokant is. Dan de stukjes speklap ook weer in de soep doen.

De laurierblaadjes uit de soep vissen en naar smaak zout en peper aan de soep toevoegen.

Snijd de rookworst in stukjes en doe deze een kwartier voor je de soep serveert in de soep.

SMAKELIJK! En ook tijdens deze pandemie heerlijk na een koude duik! (ook nadat je helemaal het water niet bent in gegaan trouwens)